Тіна Кароль засудила виконання російських пісень українськими артистами на благодійних концертах у Європі

Співачка Тіна Кароль негативно висловилася щодо того, що під час благодійних концертів на підтримку України у Європі артисти співають російською мовою.

Співачка Тіна Кароль в ефірі у телемарафону "Єдині новини" звернула увагу на благодійні концерти у Європі, які дають українські артисти на підтримку України.

На думку виконавиці, ці концерти варто називати не благодійними, а комерційними, і вони не можуть представляти Україну. Про це Кароль сказала, коментуючи заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі:

"Я вітаю цей законопроєкт так само, бо виступила з ініціативою, користуючись такою можливістю і зараз повідомити про це, що ми маємо навести лад в концертній діяльності, яка називається "благодійні концерти" в підтримку України, де збираються кошти і на цих концертах дуже часто артисти виконують російські пісні. Я вважаю, що ці концерти, якщо виконуються російські пісні, мають називатися комерційними і ніяк вони не можуть представляти Україну, тому треба якось налагодити і надати раду цьому або внизу підписати, що у концерті лунають російськомовні пісні, або не мають права називати, що це представники або представляють Україну, тому що в спільноти закордоном питання: так ми не розумієм – ви воюєте чи співаєте російською", - пояснила свою думку зірка.

Також вона підтримує пропозицію перейменувати вулиці в Україні, які мають назви, або якось пов'язані з російською культурою:

"Так само я би звернулась ще до тих, хто говорить про перейменування вулиць – хтось погоджується, хтось ні, але я скажу, що якщо така мерзота виросла на оцій класиці російській, нафіга вона нам потрібна взагалі, її вчити – звичайно все перейменовуємо, нам воно непотрібно, воно не впливає на IQ аж ніяк", - наголосила Кароль.

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