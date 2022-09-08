Тіна Кароль засвітила пишний бюст у напівпрозорій сукні на сторінках VOGUE. Японія

Тіна Кароль постала на сторінках японської версії глянцю VOGUE у розкішному вбранні з колекції відомого українського бренду Lever Couture.

Над цією колекцією працювала дизайнерка Леся Верлінг’єрі та креативний директор Lady Gaga і французького модного Дому Mugler Нікола Формікетті. Зазначимо, що спеціально для показу колекції Кароль створила електронний мініальбом LELEKA.

Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp

Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp

Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp

Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp

Для нової колекції, яка складається з 23 силуетів, дизайнерка Леся Верлінг’єрі шукає натхнення в українській культурній спадщині, створює зв'язок між минулим і сьогоденням, надією, родиною та культурною єдністю. У колірній палітрі переважають захмарені відтінки жовтого, синього, червоного, пурпурового та напівпрозорого кольорів.

Вбрання, обрані для фотосесії, допомагають розкрити сенс символізму такого вибору.

Трансцендентні смуги сірого кольору грають навколо тіла та утворюють силует, що нагадує глядачеві підводний світ. Це спосіб дизайнера показати, наскільки глибоким і заплутаним є внутрішній світ кожної людини.

Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp

Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp

Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp

Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp

"Рожева сукня-сітка з об'ємними рукавами – це своєрідний "фламінго от кутюр", який увиразнює граційність та жіночність натури самої Тіни. А срібна сітчаста сукня – мій найулюбленіший образ Кароль, який розкриває її стихію творчості, безмежно бурхливої, як океан", – розповіла дизайнерка Lever Couture Леся Верлінг’єрі.

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