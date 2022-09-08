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Тіна Кароль засвітила пишний бюст у напівпрозорій сукні на сторінках VOGUE. Японія

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Тіна Кароль засвітила пишний бюст у напівпрозорій сукні на сторінках VOGUE. Японія

Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp

Українська співачка Тіна Кароль стала окрасою нового випуску видання VOGUE. Японія.

Тіна Кароль постала на сторінках японської версії глянцю VOGUE у розкішному вбранні з колекції відомого українського бренду Lever Couture.

Над цією колекцією працювала дизайнерка Леся Верлінг’єрі та креативний директор Lady Gaga і французького модного Дому Mugler Нікола Формікетті. Зазначимо, що спеціально для показу колекції Кароль створила електронний мініальбом LELEKA.

Тіна Кароль для VOGUE. Японія / © vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / © vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / © vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / © vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp

Для нової колекції, яка складається з 23 силуетів, дизайнерка Леся Верлінг’єрі шукає натхнення в українській культурній спадщині, створює зв'язок між минулим і сьогоденням, надією, родиною та культурною єдністю. У колірній палітрі переважають захмарені відтінки жовтого, синього, червоного, пурпурового та напівпрозорого кольорів.

Вбрання, обрані для фотосесії, допомагають розкрити сенс символізму такого вибору.

@tinakarol Фото з Японії у новій колекції всесвітньо відомого українського бренду Lever Couture. Як вам? #тінакароль ♬ Kolomyika - Tina Karol & Macro/micro

Трансцендентні смуги сірого кольору грають навколо тіла та утворюють силует, що нагадує глядачеві підводний світ. Це спосіб дизайнера показати, наскільки глибоким і заплутаним є внутрішній світ кожної людини.

Тіна Кароль для VOGUE. Японія / © vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / © vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / © vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / © vogue.co.jp
Тіна Кароль для VOGUE. Японія / Фото: vogue.co.jp

"Рожева сукня-сітка з об'ємними рукавами – це своєрідний "фламінго от кутюр", який увиразнює граційність та жіночність натури самої Тіни. А срібна сітчаста сукня – мій найулюбленіший образ Кароль, який розкриває її стихію творчості, безмежно бурхливої, як океан", –  розповіла дизайнерка Lever Couture Леся Верлінг’єрі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6336
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