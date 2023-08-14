Тіна Кароль здивувала дорослим виглядом сина, який схожий на Євгена Огіра, як дві краплі води

Українська співачка Тіна Кароль показала рідкісні кадри з 14-річним сином-копією Євгена Огіра та зворушливо звернулася до покійного чоловіка.

Так, у родині артистки 14 серпня могло б бути свято. Євгену Огіру могло б виповнитися 43 роки. Та чоловіка виконавиці стало 2013 року. Тож у цей день знаменитість присвятила допис в Instagram Євгену Огіру.

Тіна Кароль з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка опублікувала кадри з їхнім 14-річним сином та здивувала, настільки хлопчина схожий на свого батька. Веніамін не лише зовні схожий на Євгена Огіра, а також часом і поведінкою. Кароль говорить, що син так само жартує, як і покійний чоловік, а вона ведеться на його жарти.

Син Тіни Кароль та Євгена Огіра / Фото: instagram.com/tina_karol

"Ми 10 років, усвідомлення цього неможливе, слідуємо за твоєю зіркою. Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках. Ми любимо тебе, наш тато. Ми йдемо далі, як ти й просив, але не повз, а з тобою, в нашій пам'яті і серці. Дивись, він дуже схожий на тебе, розігрує мене так само як і ти, а я вірю всім вашим жартам. Цей день - день твого духу та мудрості. Прикладом бути неможливо, а орієнтиром можна. Назавжди разом", - звернулася до покійного чоловіка Кароль.

Тіна Кароль з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

До речі, виконавиця відтворила архівний знімок, на якому позував її чоловік, склавши руки, а вона тим часом тулилася до його плеча. Кароль зробила таке ж фото, тільки разом зі своїм сином.

Тіна Кароль з сином повторили архівне фото / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, чоловіка Тіни Кароль – Євгена Огіра – не стало 28 квітня 2013 року. Життя 33-річного продюсера забрав рак шлунку. У них з Тіною Кароль є син спільний син, який народився 18 листопада 2008 року. Юнак з кожним роком дорослішання стає дедалі більше схожим на батька.

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