Тіна Кароль здивувала незвичним тропічним фруктом, який виріс у неї на городі в Україні

Українська співачка Тіна Кароль показала свій город і що цього року у неї вже встигло вирости.

Співачка неодноразово розповідала про те, що любить дбати про свій власний сад. Так, у фотоблогу виконавиця похизувалася своїм урожаєм, який поступово достигає на грядках поблизу її заміського маєтку. Зокрема, надвечір Тіна зробила атмосферний кадр з висадженими вздовж доріжки розкішними трояндами. А наступного дня показала перші невеликі огірки та зав'язі, які продовжують рости.

Сад Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Сад Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Втім, справжнім сюрпризом для Кароль стала знахідка, яка стояла у горщику поруч. Як виявилося, артистка спробувала виростити ананас і він вже дав свої плоди. Спантеличена зірка залишила сторіз без слів, лише зазначила, що у неї достигають "київські ананаси". І показала, як озеленила свою територію поблизу будинку.

Сад Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Сад Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль показалася з помітно підрослим 15-річним сином і розсекретила, чи буде він приїздити на літні канікули до України. А також відповіла, чи зверталася до пластичних хірургів.

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