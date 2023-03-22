Тіна Кароль здивувала сумними фото та заговорила про свій страх

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з прихильниками своїми переживаннями.

У своєму Telegram-каналі знаменитість опублікувала знімки, на яких постала із сумним виразом обличчя. Зокрема, виконавиця зробила селфі у дзеркалі.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Як зізналась артистка, її мучать переживання, а сум не минає. За словами Кароль, їй здається смуток – це друге я, а цього знаменитість неабияк боїться.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

"Відображення, чи все в ньому ок? Не минає сум. Я намагаюсь, та ще щемить. Може сум це моє друге я, а я його боюсь", - поділилася переживаннями артистка.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

У коментарях під дописом прихильники Кароль не залишили її на самоті. Вони підтримали свою кумирку та написали їй чимало теплих слів: "тримайтесь, ми поруч завжди", "є люди, які з радістю розділять ваш сум", "все буде добре, сонечко".

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль вперше зізналась, де перебувала в день, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Також знаменитість поділилася, як через війну змінилося її життя.

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