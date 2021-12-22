Тіна Кароль здивувала зізнанням, що її пов'язує зі співаком Wellboy

Артистка поділилася, що має пряме відношення до хіта артиста "Гуси".

Українська співачка Тіна Кароль вперше зізналася, що має відношення до виконавця Антона Вельбоя, відомого під псевдонімом Wellboy.

За словами зірки, саме вона разом з продюсером Юрієм Бардашем займається розкручуванням молодого дарування. У коментарі "КП" в Україні" Тіна розповіла, що дала Wellboy гроші на запис його нашумілого хіта "Гуси".

"Я беру участь у його становленні, розкручуванні, кар'єрі. Точніше, перебуваю в діловій участі. Спочатку перші фінанси на запис пісні "Гуси" він отримав з моїх рук. Юрій Бардаш прийшов до мене, показав хлопця, і ми вирішили разом рухатися. Але я одразу Бардашу сказала – ти заявляєш, що його продюсер, я лише беру участь", – розповіла Кароль.

Водночас зірка поділилася, що не готова бути продюсером для когось одноосібно і пояснила чому:

"Я продюсерка для себе. Так, я знаю, як створюється артист, який він має бути, що з ним має статися. Але брати відповідальність за чужу людину - це означає відповідати і за всі її дії. Поки вона не популярна - вона керована, а потім... Бути продюсером - це насамперед моральна відповідальність, до якої я не готова... Я готова брати участь. Як, наприклад, з Wellboy", - пояснила співачка.

Зазначимо, що Антон Вельбой цьогоріч заявив про себе хітом "Гуси" і став справжньою сенсацією. 2019-го виконавець брав участь в одному з вокальних шоу, де у команді Насті Каменських виборов третє місце. Наразі продюсуванням Wellboy займається ексучасник гурту "Гриби", продюсер Юрій Бардаш.

Антон взяв участь у записі альбому Тіни Кароль "Молода кров", у якому зірка співала дуетом з різними молодими виконавцями. З Wellboy вони виконали трек "Черкай іскру".

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