Тіна Кароль здивувала, чому відправила сина до Англії: "Я б не вигребла те життя, якби так не вчинила"

Українська співачка Тіна Кароль відверто розповіла про своє непросте рішення відправити сина Веніаміна до Англії, коли йому було лише вісім років.

Попри осуд з боку суспільства та навіть близьких, артистка впевнена, що вчинила правильно. За словами виконавиці, після смерті чоловіка, продюсера Євгена Огіра, усі намагалися надмірно опікуватися хлопчиком. Тіна ж боялася, що син виросте у "тепличних умовах", тому вирішила забезпечити йому самостійність і нормальне дитинство без покрову зіркової мами.

"Я б не вигребла те життя, якби так не вчинила. Щоб "нюнею" він не виріс, щоб не було цього, що бабусі поруч і все приносять. Це треба було подолати", — пояснила 40-річна співачка в інтерв’ю Анні Хаустовій.

Кароль пригадала, що тоді всі засуджували її за цей крок, дорікали, що вона "кинула дитину". Але артистка наголошує, що постійно бачилася з сином і часто літала до нього. Знаменитість додала, що для Веніаміна вона свідомо обрала родину українців, щоб син ріс у знайомому та безпечному середовищі середовищі.

Зараз 16-річний Веніамін навчається у коледжі за напрямами економіка, політологія та бізнес, а у вільний час захоплюється футболом. Зірка наголошує, що хлопець сам обрав технічний напрямок, проте зіркова мама все одно наголошувала, щоб хлопець не пішов у музичну галузь.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль зворушила Мережу відвертим зізнанням про своє найболючіше переживання — смерть чоловіка Євгена Огіра. Після багатьох років мовчання співачка вперше відкрито заговорила про втрату, підтримавши жінку, яка також втратила коханого на війні.