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Тіна Кароль здивувала заявою про своїх колег-зірок: "У мене немає друзів"
Тіна Кароль зізналась, що в неї немає друзів у шоубізнесі. Артистка пояснила, чому так сталося.
Українська співачка Тіна Кароль неочікувано заявила, що в неї немає друзів в шоубізнесі.
Про це артистка відверто розповіла під час зустрічі зі студентами КНУ ім. Т. Шевченка. Ба більше, виконавиця ще й сама обрала дотримуватися цього правила – ні з ким не зближуватися. За словами знаменитості, знайомі в неї є, а от друзів – немає.
Тіна Кароль переконана, що успіху можна досягти лише завдяки самотності. Окрім того, зірка не переймається, що хтось розповсюджуватиме її особисту інформацію. Також у співачки є час, який вона може присвятити власному розвитку.
"Я дуже самотня в цій індустрії. Довелося вбити дружбу, поклик бачити в людях добро і дружити. Це я собі заборонила. У мене немає друзів. У мене є знайомі. Якщо запитати, як я проводжу вечір, – сама. Тоді ніхто не сіє інформацією, що я роблю, і більше з'явилось часу на самопізнання, на розширення світогляду, на читання книг і так далі. Чесно скажу, що успіх - це самотність", - зазначила артистка.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показувала, який вигляд мала на початку кар'єри. На архівних фото виконавицю просто не впізнати.