Тіна Кароль зі сталевим пресом в екстраміні зачарувала гнучкістю на зніманнях кліпу у теплиці

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

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Українська співачка Тіна Кароль зачарувала своєю фігурою у кліпі до нової пісні "Балкони".

Назва хіта є відсилкою до однієї з улюблених фраз виконавиці: "На ображених балкони падають". Так, Тіна майстерно перетворила народний жарт у хіт, який ще до релізу став вірусним у TikTok. Зірка ділиться, що ця композиція "про вибір: образитися чи посміхнутися".

Знімання кліпу проходили на території тепличного комплексу – одного з найбільших виробників троянд в Україні з понад 20 гектарами квітів. Підрізана троянда у відеороботі – символ того, що кожного разу, коли "любимо, але мимо", ми обрізаємо й власні надії і віру в щире, наївне кохання.

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До слова, у кадрі Тіна продемонструвала свою неперевершену фігуру в екстраміні від українського бренду. Ба більше, до знімань вона готувалася, як до спортивного марафону, схуднувши на чотири кілограми. Протягом тижня Тіна щодня тренувалась: 40 хвилин стрибків на скакалці та 15 хвилин у планці. Вона також дотримувалась власної унікальної дієти, побудованої за принципом контролю інсулінового індексу. Основним її продуктом було справжнє українське сало.

Нагадаємо, нещодавно своїм ефектним схудненням ділився ведучий Анатолій Анатоліч. Утім, блогер Олексій Дурнєв підколов його за різку втрату ваги й звинуватив у використанні препаратів.