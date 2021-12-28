Тіна Кароль зізналася, чи розповість про своє друге заміжжя

Тіна Кароль зізналася, чи розповість про своє друге заміжжя

Артистка зізналася, що вже готова до нових стосунків.

Українська співачка Тіна Кароль після смерті свого чоловіка, батька її сина та її продюсера Євгена Огіра 2013 року про особисте життя жодного разу не говорила.

Для зірки ця тема раніше була табу. Та у програмі "Зірковий шлях" Тіна поділилася, що вже готова до нових стосунків, проте не стала розкривати подробиць, чи вільне наразі її серце:

"Безумовно, спогади, вони десь губляться, але ніколи не загубиться те, що є в сердечній чакрі. Чи готова я? Давайте ми залишимо цю історію на інший сезон", - заінтригувала Кароль.

У інтерв'ю своєму другу Даніелю Салему Тіна також розповіла, чи дізнається Україна, якщо співачка вдруге вийде заміж:

"Ні, це буде секрет", - відповіла артистка.

Своєю чергою Салем зазначив, що Тіна не може бути вже заміжньою, бо він би точно про це знав.

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