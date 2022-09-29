Тіна Кароль зізналася, що робитиме зі своїми російськомовними піснями: "А це десяток хітів"

Українська співачка Тіна Кароль дала своє перше від початку повномасштабної війни інтерв'ю і поспілкувалася з журналістами "Голосу Америки".

Тіна Кароль дала перше інтерв'ю від початку війни для "Голосу Америки" у Нью-Йорку. Інтерв'ю відбулось у Представництві України при ООН.

"Голос Америки" вів бесіду с Кароль одразу після її виступу на презентації фундації першої леді України Олени Зеленської.

Журналіст "Голосу Америки" акцентувала на міжнародній діяльності Тіни Кароль на полі культурної дипломатії, навівши приклади її численних мітингів на площах головних столиць світу, зустрічей з дипломатичними місіями та прем'єр-міністром Японії.

"Європейці повинні бачити, що ми в спротиві, що це супротив людей, що це не політична гра. Щодо Японії, яка свого часу пережила Хіросіму і Нагасакі, мені було важливим донести, що таке не має повторитися, адже вже тоді почався ядерний шантаж нашої країни. В Японії дуже чутлива азійська преса до людей, які на своєму власному прикладі демонструють любов і шану до своєї країни", - сказала Кароль.

Тіна Кароль

Журналіст "Голосу Америки" зачепила також тему так званого "каяття" серед артистів, які раніше працювали з Росією, навівши приклад режисера Алана Бадоєва.

"Бадоєв одразу сказав, що він є "винуватцем" цієї війни, не вторгнення, а війни, що він від 2014 року своїми діями потокав наративу, що це внутрішній конфлікт. Сьогодні ж мені справді цікаво побачити від Бадоєва його фільм "Довга доба", який він зараз монтує, і я розумію, що це буде сильно", - відповіла Кароль.

Тіна також донесла свою позицію щодо мовного питання у публічному просторі та мистецтві:

"В мене в репертуарі було багато російськомовних пісень, з початком війни я їх просто відклала, а це десяток хітів, й вони просто лежать на полиці, можливо, на довго. На початку війни музика не писалась, музи не з’являлась, якщо хотілося писати, то про біль, але мені не хотілось "віддавати" свій біль людям, і так всім боляче. Хотілося зробити мотиваційне, дати людям енергію, поштовх, стимул спротиву, стимул боротися. Саме так з'явилася пісня "Вільні. Нескорені"

Інтерв'ю з Тіною відбувалосяна тлі її підготовки до туру Америкою, який розпочнеться вже 29 вересня, тож співачка пояснила місію та ідеологію своїх майбутніх виступів:

"Мій тур Америкою і Канадою – це об'єднання усіх, хто ототожнює себе з Україною, усіх хто дотичний до нас на святі української музики й це зустріч людей, в яких одні інтереси, одне серцебиття, яких об'єднує герб, прапор, гімн, українська пісня, слово, культура, наші цінності. Про це цей концерт, про єднання", - сказала наостанок Тіна Кароль.

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