Тіна Кароль зізналася, що зустрічалася з Аллою Пугачовою в Ізраїлі: "Була дуже душевна розмова"

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно повернулася з Ізраїлю, де дала декілька концертів.

Як виявилося, там артистка встигла поспілкуватися з російською співачкою Аллою Пугачовою. Відомо, що разом з родиною виконавиця виїхала з РФ, адже не підтримала загарбницьку політику кремля.

Тіна поділилася в ефірі молдовського телебачення, що вони з примадонною душевно поспілкувалися. Співачка зізналася, що вони не афішували цю зустріч, щоб уникнути зайвих проблем.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Була дуже душевна розмова і вкрай необхідна. Я навпаки запропонувала, аби публічно ми не афішували нічого, щоб було менше проблем. Але це той випадок, коли не ховаються. Будемо говорити відверто, це ціла епоха, яку сьогодні хтось по вказівці починає паплюжити. А хто вони?", - поділилася Кароль.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін виступили проти війни в Україні. Родина виїхала до Ізраїлю та розірвала майже усі зв'язки з Росією. Нещодавно пропагандисти звинуватили співачку у фінансуванні ЗСУ. На захист подруги стала співачка Лайма Вайкуле, яка розповіла, чи дійсно Пугачова надсилала гроші українській армії.

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