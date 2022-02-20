Тіна Кароль зізналася, за кого з тренерів вболіває у "Голосі країни-12"

Артистка назвала ім'я того, кому бажає перемоги.

Щойно на сцені "Голосу країни-12" справжнім сюрпризом стала поява на сцені колишньої тренерки шоу, співачки Тіни Кароль.

Так, артистка прийшла підтримати авторку пісень та виконавицю Катерину Офліян. До слова, саме вона створила для зірки пісню "Найти своих".

Наставник Потап зізнався, що кожного дня у шоу згадує Тіну і не стримався, щоб не посадити її знову у крісло.

скриншот з відео

Зі свого боку, Оля Полякова поцікавилася, за кого з тренерів Кароль вболіває у "Голосі країни-12". У відповідь вона зізналася, що за ПТП.

"Новачкам завжди щастить, так говорять. Олю, у цьому випадку це ти. Наді минулого року пощастило виграти. Слава вже перемагав, але всеодно повернувся за перемогою. Але є той, який реально бився зі мною всі ці роки. Це хлопець у рожевому костюмі. Потапе, ну рви вже цей сезон! Я вже навіть пішла з "Голосу", щоб ти вже це зробив", – поділилася артистка.

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