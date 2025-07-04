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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
9910
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Тіна Кароль жорстко поставила Потапа на місце і попрощалася з ним: "Починає паразитувати"

Співачка Тіна Кароль красномовно відреагувала на новий дивний кліп Потапа, у якому він за допомогою штучного інтелекту показав її "бійку" з Loboda.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Тіна Кароль, Потап

Тіна Кароль, Потап

Українська співачка Тіна Кароль гостро висловилася у своїх соцмережах щодо Потапа і його творчості.

Напередодні репер Потап, який наразі виступає під псевдонімом Slavic Balagan, спантеличив дивним відео. Він опублікував анонс кліпу, який був згенерований штучним інтелектом. Але найголовніше в ньому те, що Потап використав в ролику ШІ-зображення з обличчями Тіни Кароль та Світлани Лободи. Співачки були представлені в образі опосумів, які між собою влаштували "бійку". 

Народна артистка України Тіна Кароль очікувано відреагувала на ролик у своїх соцмережах. Співачка влучно поставила ексколегу на місце, назвавши його провокацію "дешевим бродяжництвом".

"Коли в артиста закінчуються ідеї – він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту – у нього вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію. Використовувати образи, спотворювати їх, щоб заманити увагу туди, де вже давно немає змісту, – це не жест митця, а акт відчаю. Це не діалог із культурою. Це імітація енергії зсередини абсолютного вакууму. Це дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став", – написала Тіна Кароль.

Також співачка принагідно нагадала, що Потап відірваний від життя в Києві, і вже немає ніякого відношення до українців.

"Поки Київ тримається, живе в несправедливій реальності, десь існує той, хто видав свій фальшивий образ за наше життя, до якого він уже давно не має ніякого відношення", – висловилася артистка у своїх соцмережах.

До слова, своє повідомлення Кароль закінчила фразою Adios Amigo, що з іспанської перекладається, як "Прощавай, друже".

Нагадаємо, із початком повномасштабного вторгнення Потап неодноразово опинявся в центрі скандалів. Зокрема, широкий резонанс викликала його пісня "Волонтер", текст якої обурив багатьох українців. Крім того, за кордоном Потап не уникає виконання пісень російською мовою й навіть погодився на інтерв’ю з російським журналістом Юрієм Дудем.

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