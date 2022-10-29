Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Тіна Кароль зробила заяву про свої російськомовні пісні просто зі сцени підчас концерту

Тіна Кароль зробила заяву про свої російськомовні пісні просто зі сцени підчас концерту

Дата публікації
Перегляди
1118
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тіна Кароль зробила заяву про свої російськомовні пісні просто зі сцени підчас концерту

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Українська співачка озвучила свою принципову позицію.

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала, що буде з її російськомовними піснями.

Так, артистка зробила заяву під час одного зі своїх нещодавніх концертів у США, де зірка перебуває з туром. Тіна зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення жодного разу не виконувала нічого зі свого російськомовного репертуару:

"Це мій крок. Я відмовилась від усіх своїх пісень, які були російською мовою. Від початку війни вони не жодного разу не лунали від мене. Це моя пряма заява. Я розумію, що були надзвичайно, можливо, вами кохані пісні. Пісні, які розрадили ваші серця. І не раз. Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською", - заявила Тіна зі сцени.

Пізніше Кароль поділилася, що виникло багато думок і заперечень у її шанувальників стосовно її заяви. Втім, артистка залишається непохитною у своєму рішенні:

"Багато дискусій та заперечень або ж підтримки з цього приводу. Це мій шлях, мій вибір. Йдемо до перемоги разом в усьому. А після вже побачимо що і як. Я не соромлюсь минулого , помилок не існує. Різність думок – це різноманітність", - зазначила виконавиця.

Як відомо, свій альбом "Красиво", який побачив світ 2021 року і повністю складався з російськомовних пісень, Тіна переклала англійською та випустила під назвою Scandal.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація