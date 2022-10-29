Тіна Кароль зробила заяву про свої російськомовні пісні просто зі сцени підчас концерту

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала, що буде з її російськомовними піснями.

Так, артистка зробила заяву під час одного зі своїх нещодавніх концертів у США, де зірка перебуває з туром. Тіна зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення жодного разу не виконувала нічого зі свого російськомовного репертуару:

"Це мій крок. Я відмовилась від усіх своїх пісень, які були російською мовою. Від початку війни вони не жодного разу не лунали від мене. Це моя пряма заява. Я розумію, що були надзвичайно, можливо, вами кохані пісні. Пісні, які розрадили ваші серця. І не раз. Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською", - заявила Тіна зі сцени.

Пізніше Кароль поділилася, що виникло багато думок і заперечень у її шанувальників стосовно її заяви. Втім, артистка залишається непохитною у своєму рішенні:

"Багато дискусій та заперечень або ж підтримки з цього приводу. Це мій шлях, мій вибір. Йдемо до перемоги разом в усьому. А після вже побачимо що і як. Я не соромлюсь минулого , помилок не існує. Різність думок – це різноманітність", - зазначила виконавиця.

Як відомо, свій альбом "Красиво", який побачив світ 2021 року і повністю складався з російськомовних пісень, Тіна переклала англійською та випустила під назвою Scandal.

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