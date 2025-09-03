ТСН у соціальних мережах

Тіна Кароль зробила заяву щодо продюсування Джамалою нацвідбору на "Євробачення-2026"

Зірка висловила підтримку та вдячність своїй колезі.

Тіна Кароль і Джамала

Українська співачка Тіна Кароль привітала Джамалу з тим, що та стала музичною продюсеркою нацвідбору на "Євробаченні-2026".

Зворушливий допис з’явився на Facebook Тіни 2 вересня. Знаменитість привітала колегу з новою важливою роллю, а також нагадала, що торік сама мала честь бути продюсеркою нацвідбору.

"Минулого року мала честь бути продюсеркою нацвідбору, а цього року вітаю Джамалу", — написала співачка.

Сама Джамала відреагувала на слова Кароль дуже щиро. Вона зізналася, що трохи хвилюється, адже це велика відповідальність — не просто бути членкинею журі, а саме продюсеркою — людиною, яка обробляє заявки потенційних учасників та погоджує з командою.

Джамала

"Для мене роль музичної продюсерки національного відбору — це нове випробування і водночас велика честь. Бути в журі — це одне, а продюсеркою — зовсім інша історія: потрібно прослухати всі заявки та разом із командою обрати тих артистів, які потраплять до прямого ефіру", — зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показалася з сином в Україні і розповіла, яку спеціальність він обрав. Артистка поділилася подробицями життя свого 16-річного сина Веніаміна.

