Тіна Кароль зустрілась з визволеними бійцями полку "Азов": "Я ревіла усю нашу зустріч з ними"

Українська співачка Тіна Кароль зустрілась з бійцями полку "Азов" у Лос-Анджелесі, куди вони прибули для подальшої реабілітації після визволення з російського полону.

Тіна Кароль в Лос-Анджелесі зустрілася з бійцями полку "Азов", які прибули до ЛА для подальшої реабілітації після визволення з російського полону.

На зустрічі були присутні троє звільнених бійця та дружина захисника, який досі перебуває в полоні. Георгій - один із засновників українського полку "Азов", родом з Грузії; Владислав - позивний "Вікіпедія"; Артур - позивний "Барік"; Юлія – дружина українського захисника Арсенія, позивний "Процес", що залишається в російському полоні без будь-якого зв'язку серед сотень військовополонених, яких утримують у жахливих умовах.

Тіна Кароль зустрілася з бійцями полку "Азов"

Тіна Кароль зустрілася з бійцями полку "Азов"

Тіна Кароль виконала гімн України та виступила з емоційною промовою перед світовими ЗМІ, які були запрошені на зустріч.

"Полк "Азов" - це не просто військові. "Азов" - це приклад для наслідування на покоління вперед, наші бійці є героями зі сталі, вони є символом новітньої історії України.

Тіна Кароль зустрілася з бійцями полку "Азов"

Тіна Кароль зустрілася з бійцями полку "Азов"

"Я ревіла протягом усієї нашої зустріч з ними! Хай здохнуть наші вороженьки, як роса на сонці. Бо цвіт нації має народжувати новий цвіт, а не гинути. Вільні. Нескорені. Все буде Україна", - поділилася враженнями від зустрічі з бійцями Кароль.

Українські герої, бійці полку "Азов" мужньо тримали оборонні позиції металургійного комбінату "Азовсталь", останньої барикади міста Маріуполя в березні-травні 2022 року. Ті, хто вижив, були захоплені наприкінці травня та звільнені під час обміну полоненими у червні. Нещодавно Україна звільнила ще деяких захисників під час безпрецедентного обміну військовополоненими.

Зустріч з бійцями полку "Азов" відбулася за сприянням команди активістів Stand With Ukraine Foundation в Лос-Анджелесі.

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