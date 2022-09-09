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Тіна Кароль зустрілася з наймолодшою волонтеркою України та пригостила її особливими яблуками

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Тіна Кароль зустрілася з наймолодшою волонтеркою України та пригостила її особливими яблуками

Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль познайомилася з 5-річною активісткою Марією Макєєвою.

Марії Макєєвій з Кривого Рогу лише п'ять років, проте дівчинка вже змогла здобути звання найменшої волонтерки в Україні. Разом зі своїм братом Олександром дівчинка співала на вулицях Львова близько десяти годин, аби зібрати гроші для ЗСУ.

З маленькою активісткою познайомилася і співачка Тіна Кароль. Спільну світлину з Марією та її родиною виконавиця оприлюднила у сторіз в Instagram. 

Тіна Кароль з родиною Макєєвих / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль з родиною Макєєвих / Фото: instagram.com/tina_karol

Кароль зустріла родину Макєєвих без макіяжу у студії у Києві. Співачка навіть приготувала для малечі гостинці - виконавиця пригостила дітей яблуками, що виростила у своєму саду. 

"Наймолодша волонтерка та її родина з яблучками з мого саду. Сорт "Слава переможцю", - написала Тіна. 

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розповіла, як допомогла дітям бійців полку "Азов" зібратися до школи та які подарунки приготувала першокласникам. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1233
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