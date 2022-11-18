Тіна Кароль зворушила до сліз кадрами зустрічі з дітьми-сиротами, яких евакуювали з Краматорська

Артистка малювала з дітьми та співала разом з ними.

Українська співачка Тіна Кароль відвідала українських дітей-сиріт у Берні, Швейцарія, куди їх вдалося евакуювати з Краматорська буквально з-під обстрілів російського ворога.

Зустріч відбулася за сприянням Посольства України у Швейцарії. Спілкування з дітьми та проведений з ними час зворушив Тіну, сколихнув емоції:

"Побачивши сьогодні дітей-сиріт (я дуже хвилювалась) зрозуміла, що мені не вистачає друзів і простого людського запитання: "А як ти?". Ми заповнювали анкету, як у школі колись: ім'я, прізвище, скільки років, день народження, улюблена тваринка, улюблена страва, хобі, побажання. Моя відповідь була такою: Тіна Кароль, 25.01, люблю кицьок та картоплю фрі, хобі: мріяти, бажання: справжніх друзів", - написала співачка у своєму Telegram-каналі.

Виконавиця була приголомшена тим, як Швейцарія зустріла та прийняла українських дітей. Дружня країна надала спеціальне приміщення, де діти живуть, маленькі українці пішли до школи, їм надали усе необхідне для навчання та перебування у Швейцарії.

"Наша зустріч одразу розпочалася з пісень: з Гімну України та "Україна - це ти", "Щедрик", "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Ніч яка місячна". Я була приголомшена тим, що діти так багато знають українських пісень та ще й колядок. Ми малювали разом, співали разом, спілкувалися й ділилася одне з одним надією, мріяли про перемогу України. Й ця перемога обов'язково близько! Заради наших дітей, заради майбутніх поколінь та нашим моральним боргом перед ними", - сказала Кароль.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Історія про 50 дітей-сиріт з Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, яких через розв'язану росіянами війну евакуювали спочатку до Івано-Франківська, а потім аж до самої Швейцарії, пам'ятає вся країна. Насамперед через щемливий допис про історію цих дітей, який розмістила на своїй сторінці у соцмережі перша леді Олена Зеленська.

"Когось із цих дітей покинули одразу після народження. Навіть більше - принесли під двері лікарні! Когось забрали від неблагополучних батьків. Усі вони - сироти, якщо не юридично, то фактично. До того ж майже всі мають ту чи іншу інвалідність. І ось - війна. Важко евакуювати навіть одну дитину, а тут довелося рятувати цілий дитячий будинок", - каже пані Олена Зеленська.

Всі ці діти віком від 4 до 16 років - позбавлені батьківського піклування або сироти. Процедура усиновлення на час бойових дій наразі призупинена за чинним законодавством України.

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль провідала у лікарні рятувальницю, яка була поранена російською ракетою.

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