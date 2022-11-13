Тіна Кароль зворушливо заспівала у дуеті з учасником "Голосу країни-12" з Казахстану

Останнім у "Нокаутах" виступив учасник "Голосу країни-12" з Казахстану - Дімаш Даулєтов.

Для свого номера він обрав трек улюбленої співачки Тіни Кароль - "Намалюю тобі зорі". Дімаш співав українською мовою просто перед своєю кумиркою.

Дімаш Даулєтов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Для мене велика честь співати на українському "Голосі". Я дуже радий, що на цьому етапі я зможу заспівати українською мовою із репертуару улюбленої співачки Тіни Кароль. Вчергове хочу підтримати українців і побажати їм мирного неба над головою", - зазначив Дімаш.

Тіна Кароль була неймовірно приголомшена номером учасника. Вона побажала юнаку досягнути великої кар'єри. Натомість виконавиця навіть захотіла заспівати разом з учасником. Тож вони у дуеті виконати трек "Намалюю тобі зорі".

Тіна Кароль і Дімаш Даулєтов

"Мені дуже приємно. Ви дуже музичний. Ви дуже чисто співаєте, дуже обережно. Це рідкість. Вам бажаю великої кар'єри і своїх таких пісень, які будуть надихати вокалістів і просто звичайних людей", - зазначила Тіна.

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