Тіна Кунакі гучно відсвяткувала 26-річчя без Венсана Касселя на тлі чуток про розлучення з ним

Дружина французького актора Венсана Касселя, модель Тіна Кунакі показала, як відсвяткувала день народження. 5 квітня знаменитості виповнилося 26 років.

Попри чутки, що в особистому житті Касселя і Кунакі не все гаразд, Тіна не стала скасовувати свята. Ба більше, навіть дуже гучно його провела. У сторіз на своїй сторінці в Instagram модель розмістила кадри зі святкування.

День народження Тіни Кунакі / Фото: instagram.com/tinakunakey

День народження Тіни Кунакі / Фото: instagram.com/tinakunakey

Іменинниця була у червоній напівпрозорій комбінації, яка добре підкреслила її фігуру. Тіна зібрала найближчих друзів, які створювали атмосферу, танцювали разом з нею, а також подарували величезний червоний торт, прикрашений полуницями.

День народження Тіни Кунакі / Фото: instagram.com/tinakunakey

День народження Тіни Кунакі / Фото: instagram.com/tinakunakey

День народження Тіни Кунакі / Фото: instagram.com/tinakunakey

День народження Тіни Кунакі / Фото: instagram.com/tinakunakey

День народження Тіни Кунакі / Фото: instagram.com/tinakunakey

А от обранця Кунакі Касселя на святі не було. Так само артист не привітав дружину з днем народження у соцмережі, як робив це до цього щороку.

Нагадаємо, що чутки про розлучення Тіни Кунакі та Венсана Касселя з'явилися у Мережі днями. Подейкують, що пара прийняла рішення розійтися після п'яти років шлюбу. Ініціатором розриву став Кассель. Він також видалив всі спільні фото з дружиною з Instagram. Що стало причиною розлучення – наразі невідомо.

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