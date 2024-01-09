Тіна Кунакі на тлі чуток про новий роман показалася з відомим іспанським актором на відпочинку

Модель Тіна Кунакі після розлучення з французьким актором Венсаном Касселем вирушила до теплої країни з ймовірним обранцем, іспанським актором і фотографом Віктором Сантьяго.

Знаменитість тішиться сонцем і морськими хвилями у Бразилії. У своєму фотоблогу 26-річна модель опублікувала серію фото, на яких показала, як минає її відпочинок. Так, Тіна показала краєвиди, за якими спостерігала, та компанію її друзів.

Тіна Кунакі на відпочинку в Бразилії / Фото: instagram.com/tinakunakey

Тіна Кунакі на відпочинку в Бразилії / Фото: instagram.com/tinakunakey

Ба більше, Кунакі вкотре ще більше підігріла чутки про свої стосунки з іспанським актором. Вона опублікувала світлину, де у шортах і футболці позує з бойфрендом. На зображенні парочка обіймається та намагається поцілуватися.

Тіна Кунакі з Віктором Сантьяго в Бразилії / Фото: instagram.com/tinakunakey

До того ж модель наробила безліч спокусливих фото у купальнику, де позує наодинці.

Тіна Кунакі на відпочинку в Бразилії / Фото: instagram.com/tinakunakey

Тіна Кунакі на відпочинку в Бразилії / Фото: instagram.com/tinakunakey

Тіна Кунакі на відпочинку в Бразилії / Фото: instagram.com/tinakunakey

"Любов і вдячність", - підписала кадри з відпочинку Тіна.

Своєю чергою шанувальники не оминули увагою серію пікантних фото з пляжу й написали багато компліментів.

Небезпечна Тіна

Це якщо б можна було знайти музу на пляжі

Яка чудова енергія!

Тіно, чому ти така ідеальна?

До слова, Тіна Кунакі раніше дуже часто з'являлася на публічних заходах і відпочинку з Віктором Сантьяго. Проте, за їх словами, вони були у статусі давніх друзів. А наприкінці минулого року подейкували, що їхня дружба переросла у щось більше. Парочка навіть показала кадри, як повечеряла в одному з ресторанів Парижу.

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