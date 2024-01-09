Тіна Кунакі на тлі чуток про новий роман показалася з відомим іспанським актором на відпочинку

Модель проводить час у компанії Віктора Сантьяго.
Модель Тіна Кунакі після розлучення з французьким актором Венсаном Касселем вирушила до теплої країни з ймовірним обранцем, іспанським актором і фотографом Віктором Сантьяго.
Знаменитість тішиться сонцем і морськими хвилями у Бразилії. У своєму фотоблогу 26-річна модель опублікувала серію фото, на яких показала, як минає її відпочинок. Так, Тіна показала краєвиди, за якими спостерігала, та компанію її друзів.
Ба більше, Кунакі вкотре ще більше підігріла чутки про свої стосунки з іспанським актором. Вона опублікувала світлину, де у шортах і футболці позує з бойфрендом. На зображенні парочка обіймається та намагається поцілуватися.
До того ж модель наробила безліч спокусливих фото у купальнику, де позує наодинці.
"Любов і вдячність", - підписала кадри з відпочинку Тіна.
Своєю чергою шанувальники не оминули увагою серію пікантних фото з пляжу й написали багато компліментів.
- Небезпечна Тіна
- Це якщо б можна було знайти музу на пляжі
- Яка чудова енергія!
- Тіно, чому ти така ідеальна?
До слова, Тіна Кунакі раніше дуже часто з'являлася на публічних заходах і відпочинку з Віктором Сантьяго. Проте, за їх словами, вони були у статусі давніх друзів. А наприкінці минулого року подейкували, що їхня дружба переросла у щось більше. Парочка навіть показала кадри, як повечеряла в одному з ресторанів Парижу.
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