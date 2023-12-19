Тіна Кунакі заінтригувала фото іспанського актора, з яким їй приписують новий роман

Модель Тіна Кунакі після розлучення з французьким актором Венсаном Касселем замилувала фото ймовірного нового бойфренда.

У своєму фотоблогу 26-річна модель потішила серією нових фото з буденного життя. Серед них можна побачити прогулянки містом і відвідування ресторанів. Зокрема, з одного такого місцевого закладу харчування Тіна показалася з чоловіком. Ним виявився іспанський актор і фотограф Віктор Сантьяго, з яким Кунакі дуже часто з'являлася то на відпочинку, то на публічних заходах у статусі давніх друзів. На світлині видно, як чоловік усміхається та простягає руку до моделі у той час, доки вона робить знімок.

Віктор Сантьяго / Фото: instagram.com/tinakunakey

Так, знаменитості спільно повечеряли в одному з ресторанів Парижу.

Внаслідок цього Мережею почали ходити чутки, що у пари після довгих років дружби зав'язалися романтичні стосунки. Однак, ні Тіна, ні Віктор не квапляться з офіційними заявами.

Тим часом актор Венсан Кассель також хизується своїм новим коханням. Нова обраниця знаменитості схожа на його ексдружину Тіну Кунакі як дві краплі води. Нещодавно, вона всілася йому на коліна й ніжно привітала з 57-річчям.

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