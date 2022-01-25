Тіні Кароль – 37: артистка пояснила, чому вже 12 років не святкує день народження

Тіні Кароль – 37: артистка пояснила, чому вже 12 років не святкує день народження

Виконавиця показала, як проводила ці дні протягом 12 років.

Українська співачка Тіна Кароль сьогодні, 25 січня, святкує день народження. Знаменитості виповнилося 37 років.

З цієї нагоди артистка залишила пост у своєму Instagram, у якому пояснила, чому вже протягом 12 років не святкує цей день:

"Суть така: від 25 років, щойно ми почали боротися з чоловіком за життя, я не святкувала жодного дня народження! Завжди обирала сидіти в студії, співати, зніматися в "Голосі" або тікати від зайвих очей та привітань на Північний полюс до північного сяйва. Це лише день, але так багато в ньому сподівань. Дякую за вітання", - написала Кароль.

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Також зірка показала й низку фото і відео, зроблених у її дні народження протягом 12 років. На них присутні кадри з сином Веніаміном, який презентував мамі тортик, фото та відео Тіни під час знімань "Голосу", відео, як Кароль вітали фанати і дарували їй величезного ведмедя. Також артистка поділилася кадрами зі студії звукозапису та зі спортивної зали.

Як відомо, чоловік Тіни Кароль, який був й її продюсером Євген Огір помер 28 квітня 2013 року. У нього діагностували рак шлунку. Йому було 33 роки.

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