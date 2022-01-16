Тіні Кароль не дозволили співати російською на "Танцях з зірками" у Грузії

Тіні Кароль не дозволили співати російською на "Танцях з зірками" у Грузії

Артистка вже вдруге виступила на шоу.

Українська співачка Тіна Кароль днями знову виступила у прямому ефірі шоу грузинських "Танців з зірками".

Так, у фіналі зірка заспівала з відомим грузинським виконавцем Анрі Джохадзе. Дует здивував новою версією хіта Тіни "Красиво". Втім, артисти виконали трек англійською та грузинською мовами.

Шанувальникам така версія пісні припала до душі:

Вау! Як круто

Чудове виконання пісні! Супер

Неймовірний дует! Браво

До слова, це вже вдруге, коли на грузинських "Танцях" Тіна співає не російською, хоча більшість її відомих пісень написані саме цією мовою. Так, минулого разу вона тішила глядачів композицією "Намалюю тобі зорі".

Цілком ймовірно, що артистці заборонили виступати російською – мовою агресора. Відомо, що Росія та Грузія були у воєнних конфліктах.

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