Тіну Кароль підозрюють в романі з іноземцем: хто він, чим займається і що про стосунки каже співачка

Українська співачка Тіна Кароль завжди ретельно приховує подробиці свого особистого життя.

Тож не дивно, що до цього питання в Мережі постійно зростає інтерес юзерів. Зокрема, нещодавно виконавиці неочікувано приписали роман з 30-річним бізнесменом Юрієм Арошидзе. Подейкували, що пара вже тривалий час перебуває у дуже близьких стосунках і між ними зародився роман. Тим паче у фотоблогу підприємець ділиться фото з Тіною ще з 2023 року.

Тіна Кароль і Юрій Арошидзе

Про чоловіка відомо, що він є президентом американського фонду протезування "PROTEZ FOUNDATION", про що йшлося в ТСН. Ба більше, підприємець докладає максимум зусиль, щоб допомогти саме українським захисникам і захисницям. Так, завдяки фінансуванню з боку США компанія заснувала проєкт, який вже понад рік протезує поранених українських бійців як в Америці, так і в Україні. Окрім того, фонд займається закордонним навчанням українських фахівців специфіці роботи з протезами.

Юрій Арошидзе / Фото: instagram.com/u.aroshidze

Юрій Арошидзе / Фото: instagram.com/u.aroshidze

До слова, Юрій має цікаве походження. Він народився у Білорусі, але при цьому його мама українка, а тато – грузин. Зараз вся родина бізнесмена мігрувала до Америки. А сам чоловік час від часу навідується до України у робочих справах і долучається до благодійних акцій.

Тіна Кароль та Юрій Арошидзе / Фото: instagram.com/u.aroshidze

На тлі цієї інтриги Тіна не змовчала. І під час свого концерту просто зі сцени прокоментувала чутки про роман з Юрієм Арошидзе. Щоправда, зробила вона це в оригінальний спосіб. Артистка, не називаючи імен, віджартувалася фразою, що "на паркані теж пишуть". Таким чином зірка спростувала всі здогадки фанів про їхній роман з молодшим на 9 років бізнесменом.

"Це все смішно. Особливо останнє – те, з ким мене поженили. Я кажу, що в "Дії" цього не бачила, тому все підробка. На паркані теж пишуть і там нічого…", - виголосила зі сцени Кароль.

Тіна Кароль та Юрій Арошидзе / Фото: instagram.com/u.aroshidze

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк несподівано заявила про свій новий статус – її серце більше не вільне. Знаменитість уже показала промовисті фото з новим бойфрендом. Тим часом ЗМІ розкрили його обличчя та ким він працює.

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