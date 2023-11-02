Тіну Кароль заскочили на вулиці у Львові: зірка розповіла, скільки коштує одяг, який вона носить щодня

Українська співачка Тіна Кароль наразі перебуває з концертами на заході України. Нещодавно артистка виступила у Львові, а перед цим влаштувала собі променад вулицями міста Лева.

Там, просто посеред вулиці, зірку зустрів блогер Ніколас Карма і розпитав у Кароль, скільки коштує її повсякденний образ. Так, артистка зізналася, що всі кошти витрачає на сценічні вбрання. У звичайному житті артистка надає перевагу такому луку, який допоможе їй загубитися у натовпі:

"Всі кошти – це сценічні вбрання. А по життю я гублюсь. Я намагаюсь загубитися у просторі і в натовпі. Лосини – 1000 гривень, кросівки Adidas – до 3000 грн, скімс це 1000 з чимось грн. Рюкзак Hunter, з ним подорожую завжди, 200 євро. Коли настала війна, я взагалі забула, що таке брендовий одяг, саме покупка. Є колаборації. Я не ношу годинників взагалі. Не відчувати часу – в цьому є романтика якась", - розповіла Кароль.

Тіна Кароль розповіла, скільки коштує вбрання, у якому вона ходить щодня

Нагадаємо, що сьогодні Тіна Кароль випустила спокусливу відеороботу на композицію "Не святі". У кліпі виконавиця постала у спокусливій чорній сукні та позваблювала трьох красунчиків.

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