Тіну Кароль зацькували у Мережі за трек "У нас немає світла": зірка відповіла на закиди про "заказуху"

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль після вірусної пісні «У нас немає світла» вийшла на зв’язок із вибаченнями.

Так, на перший погляд оптимістичний трек наробив чимало галасу. Деякі українці взялися ретельніше дослухатися до рядків, де лунають такі слова: «У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро і ми переможемо будь-яке зло». Деякі розцінили це як насмішку з себе, адже опинилися на межі виживання.

Тож після обурення у період регулярних обстрілів РФ інфраструктури України юзери почали масово висміювати трек у Мережі. Зокрема, вигадували різні сюжети роликів під пісню Кароль й натякали на повну її відірваність від війни та українців, які опинилися без світла, тепла й води у своїх домівках.

Після такої серйозної хвилі хейту Тіна Кароль вирішила публічно перепросити в аудиторії в Instagram. Вона наголосила, що насправді не мала на меті жодного негативу, а просто хотіла підтримати у непрості часи творчістю. І водночас спростувала здогадки деяких українців про підкуп її з боку влади й «замовність» треку.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

«Мої вибачення всім, кого торкнулась ця пісня „У нас немає світла“. У нас немає світла, води, добра — нічого. Пишуть, що я поза контекстом. Я в контексті максимально. Я навпаки хотіла об’єднати цим фрагментом, а об’єднала всіх проти себе. Вийшов такий мем. Прошу вибачити мене, будь ласка. Це не „заказуха“ і не методичка від влади. Я не виконую жодні замовлення. Я просто побачила пісню одного хлопця й вирішила її переспівати, бо підтримую людей творчістю. І цього разу було так само — лише з добрими намірами. Захотілося заспівати, що у нас немає ніхр*на, а у нас є тільки ми. Мені теж не вистачає тепла, добра й подекуди сил. Прошу вибачити мене, кого зачепило. Дякую за підтримку», — зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль опинилася в епіцентрі ще одного скандалу. Зірка приїхала до Слов’янська й викликала неоднозначну реакцію своєю поведінкою.