Тіну Кунакі після розлучення з Венсаном Касселем заскочили за палкими обіймами з іншим чоловіком

Модель Тіну Кунакі після розлучення з французьким актором Венсаном Касселем заскочили за палкими обіймами з іншим чоловіком.

Папараці підловили знаменитість на Ібіці, де вона нині перебуває на відпочинку. На кадрах видно, як Кунакі у чорній обтислі сукні пристрасно обіймалася із загадковим чоловіком. Модель стояла зовсім близько біля незнайомця, ніжно його обіймала, усміхалася та щось весело розповідала.

Тіна Кунакі на побаченні / Фото: скриншот з відео

Тіна Кунакі на побаченні / Фото: скриншот з відео

Після цього парочка взялася за руки та разом пішла до одного з місцевих закладів, де й продовжила вечір.

Тіна Кунакі на побаченні / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, ще на початку квітня почали ширитися чутки, що Венсан Кассель та Тіна Кунакі розлучаються після п'яти років шлюбу. Пара не давала з цього приводу офіційних коментарів. Утім, близьке оточення знаменитостей розповідало, що подружжя не живе разом, і модель болісно переживає розрив. Також Кассель і Кунакі своєю поведінкою давали зрозуміти, що вони не разом. Актор видалив всі спільні фото з моделлю в фотоблогу та не привітав з днем народження. Тим часом Кунакі святкувала 26-річчя без Касселя.

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