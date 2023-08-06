Тіну Кунакі після розлучення з Венсаном Касселем заскочили за палкими обіймами з іншим чоловіком

Схоже, чутки виявилися правдою, і зіркове подружжя такі дійсно розірвало стосунки.
Модель Тіну Кунакі після розлучення з французьким актором Венсаном Касселем заскочили за палкими обіймами з іншим чоловіком.
Папараці підловили знаменитість на Ібіці, де вона нині перебуває на відпочинку. На кадрах видно, як Кунакі у чорній обтислі сукні пристрасно обіймалася із загадковим чоловіком. Модель стояла зовсім близько біля незнайомця, ніжно його обіймала, усміхалася та щось весело розповідала.
Після цього парочка взялася за руки та разом пішла до одного з місцевих закладів, де й продовжила вечір.
Зазначимо, ще на початку квітня почали ширитися чутки, що Венсан Кассель та Тіна Кунакі розлучаються після п'яти років шлюбу. Пара не давала з цього приводу офіційних коментарів. Утім, близьке оточення знаменитостей розповідало, що подружжя не живе разом, і модель болісно переживає розрив. Також Кассель і Кунакі своєю поведінкою давали зрозуміти, що вони не разом. Актор видалив всі спільні фото з моделлю в фотоблогу та не привітав з днем народження. Тим часом Кунакі святкувала 26-річчя без Касселя.
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