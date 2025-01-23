Тишкевич після секс-скандалу довкола Білоуса розповіла про домагання з боку іншого актора-викладача

Українська акторка Катерина Тишкевич відреагувала на секс-скандал довкола викладача КНУ імені Карпенка-Карого та художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса.

Артистка, яка навчалася в театральному, стверджує, що до відповідальності необхідно притягнути й іншого актора-викладача в КНУ імені Карпенка-Карого. Мова йде про Юрія Висоцького. В Facebook Катерина розповіла, що вже давно намагалася дати розголос цьому, адже й сама стикалася з неналежною поведінкою викладача. Однак, акторка стверджує, що її особиста історія не така шокувальна, тож її не достатньо, аби притягти Висоцького до відповідальності.

"Я вже давно пропонувала дати розголос про нього також, але щось ніхто не хоче поки. А моя особиста історія не настільки шокувальна, щоб її було достатньо. Про інші історії мені відомо, і вони на 100% правдиві, але дівчата не наважуються йти на цю війну проти "майстра", - написала акторка.

Допис Катерини Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Тож Катерина Тишкевич закликала всіх, хто стикався з домаганнями з боку викладача Юрія Висоцького не мовчати та ділитися своїми історіями. Акторка стверджує, що він має відповісти за скоєне.

"Треба зробити все, щоб він припинив калічити дівчат і відповів за все, що зробив. Настав час називати імена і зупиняти цю безкарність!" – заявила акторка.

Секс-скандал довкола режисера Андрія Білоуса – що відомо

Днями довкола режисера та викладача Андрія Білоуса розгорівся гучний скандал. Анонімна студентка звинуватила його в непристойному листуванні, сексуальних домаганнях та психологічному тиску.

У КНУ імені Карпенка-Карого вже відреагували на звинувачення. У навчальному закладі зазначили, що не отримували жодних офіційних заяв чи доказів щодо неналежної поведінки Андрія Білоуса. Адміністрація університету також закликати перевіряти правдивість інформації.

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