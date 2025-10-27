Тітка Дизеля пояснила, чому його дружина досі не пробачає собі смерті чоловіка: "Страшенно звинувачує"

Андрій Дизель Яценко / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Тітка Андрія Дизеля Яценка, з яким нещодавно в Києві попрощалися зірки українського шоубізнесу, поділилася подробицями про життя артиста.

Смерть засновника культового гурту Green Grey Андрія Яценка, відомого під псевдонімом Дизель, стала справжнім шоком для його рідних, друзів і шанувальників. Як виявилося, у музиканта були проблеми із серцем, але він категорично відмовлявся проходити обстеження, попри вмовляння дружини.

Про це розповіла його тітка Айя Коростильова в інтерв’ю Oboz.ua, яка приїхала на прощання з артистом з Німеччини. Жінка зізналася, що ніхто з близьких навіть не підозрював, що стан Андрія може бути таким серйозним.

"Коли Женя, його дружина, зателефонувала мені в Берлін зі страшною новиною, я спочатку подумала, що це інфаркт. Він дуже багато працював — концерти, гастролі, домовленості... Організм не витримав. А коли ми приїхали до Києва й побачили висновок лікарів, стало відомо: ішемічна хвороба серця. Судячи з усього, вона давно давала про себе знати, але Андрій не звертав уваги", — пригадала Коростильова.

За словами тітки, дружина музиканта Євгенія не раз переконувала його пройти обстеження, однак "Дизель" категорично не переносив лікарів і медичні процедури: "Він просто не міг терпіти цього — аналізи, лікарні, черги. Женя тепер страшенно себе звинувачує, що не наполягла сильніше. Але Андрій був таким — впертим, повністю зануреним у музику. Вона була його життям, його повітрям".

Дружина та тітка Андрія Дизеля Яценка / © oboz.ua

Айя Коростильова зазначила, що востаннє бачила племінника ще сім років тому, проте вони регулярно спілкувалися. Для неї новина про смерть стала справжнім потрясінням.

Варто зазначити, Андрій Дизель Яценко помер 20 жовтня від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою серця. Йому було 55 років. Прощання з артистом відбулося 23 жовтня у Будинку кіно в Києві.

