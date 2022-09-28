Ткач зізнався, чи знали учасники "Кварталу 95" завчасно про наступ Росії і де його заскочила війна

Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів, як для нього почалася війна.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, для актора Юрія Ткача це стало несподіванкою.

У Мережі ж почала розповсюджуватися інформація, що учасники "Кварталу 95" завчасно знали про наступ РФ. У програміл ЖВЛ Ткач це все заперечив. Актор додав, що всі дізнавалися новини про війну від ЗМІ.

"Не було такого, що у нас в "Кварталі" там якась інформація була, або в групах десь, або Зеленський комусь зателефонував", - прокоментував Ткач.

Щоправда, у актора все ж таки була певна інформація. Про наступ Росії здогадувалася дружина Юрія. У Вікторії брат працює в певних органах, тож попередив сестру. Дружина Ткача одразу ж розповіла про це все чоловіку та забрала його з прем'єри фільму додому.

За що на Юрія Ткача накинулися хейтери, як актор вивозив сім'ю та куди зараз витрачає всі сили?

"Мене Віка аж витягувала, каже: "Давай, пішли". Я кажу: "Що сталось?". Вона каже, що війна. А у неї брат працює в певних органах, зателефонував, сказав, що так", - пригадав Юрій.

Утім, Ткач до останнього не вірив, що розпочнеться повномасштабна війна. Актор навіть зателефонував товаришу, Євгену Кошовому, аби обговорити з ним це все.

"О першій годині ночі я зателефонував йому, кажу: "Братан, перепрошую, що я тебе розбудив. Кажуть, що війна". Він каже: "Ткач, йди випий і ляж спати", - поділився Ткач.

Юрій Ткач і Євген Кошовий / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Коли Росія масово почала обстрілювати міста України, Юрій забрав свою родину та відвіз за місто, у безпечно місце. Сам же вступив до лав тероборони, аби захистити в разі чого дружина та доньку.

Юрій Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Згодом Юрій відвіз доньку з дружиною на три місяці за кордон, а сам активно зайнявся волонтерською діяльністю, що робить й досі.

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