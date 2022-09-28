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Ткач зізнався, чи знали учасники "Кварталу 95" завчасно про наступ Росії і де його заскочила війна

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Ткач зізнався, чи знали учасники "Кварталу 95" завчасно про наступ Росії і де його заскочила війна

Юрій Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів, як для нього почалася війна.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, для актора Юрія Ткача це стало несподіванкою.

У Мережі ж почала розповсюджуватися інформація, що учасники "Кварталу 95" завчасно знали про наступ РФ. У програміл ЖВЛ Ткач це все заперечив. Актор додав, що всі дізнавалися новини про війну від ЗМІ.

"Не було такого, що у нас в "Кварталі" там якась інформація була, або в групах десь, або Зеленський комусь зателефонував", - прокоментував Ткач.

Щоправда, у актора все ж таки була певна інформація. Про наступ Росії здогадувалася дружина Юрія. У Вікторії брат працює в певних органах, тож попередив сестру. Дружина Ткача одразу ж розповіла про це все чоловіку та забрала його з прем'єри фільму додому.

За що на Юрія Ткача накинулися хейтери, як актор вивозив сім'ю та куди зараз витрачає всі сили? 

За що на Юрія Ткача накинулися хейтери, як актор вивозив сім'ю та куди зараз витрачає всі сили? 

"Мене Віка аж витягувала, каже: "Давай, пішли". Я кажу: "Що сталось?". Вона каже, що війна. А у неї брат працює в певних органах, зателефонував, сказав, що так", - пригадав Юрій.

Утім, Ткач до останнього не вірив, що розпочнеться повномасштабна війна. Актор навіть зателефонував товаришу, Євгену Кошовому, аби обговорити з ним це все.

"О першій годині ночі я зателефонував йому, кажу: "Братан, перепрошую, що я тебе розбудив. Кажуть, що війна". Він каже: "Ткач, йди випий і ляж спати", - поділився Ткач.

Юрій Ткач і Євген Кошовий / © instagram.com/yuriy_tkach
Юрій Ткач і Євген Кошовий / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Коли Росія масово почала обстрілювати міста України, Юрій забрав свою родину та відвіз за місто, у безпечно місце. Сам же вступив до лав тероборони, аби захистити в разі чого дружина та доньку.

Юрій Ткач / © instagram.com/yuriy_tkach
Юрій Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Згодом Юрій відвіз доньку з дружиною на три місяці за кордон, а сам активно зайнявся волонтерською діяльністю, що робить й досі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
600
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