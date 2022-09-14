Ткаченко відповів, коли зірок-зрадників позбавлять звання народних артистів України

Незабаром артисти, які підтримали у війні країну-агресорку, не зможуть користуватися званням народних артистів України.

Багато зірок, які мають звання народних артистів України, вирішили або мовчати про повномасштабне вторгнення Росії, або ж взагалі підтримувати країну-агресорку.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що незабаром зрадники не зможуть користуватися цим почесним званням.

"Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - повідомив Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Міністр додав, що нині розробляється законопроєкт, завдяки якому зірок-зрадників позбавлять почесного звання.

"Працюємо над поправками в закони, щоб таких "народних" більше наша країна не бачила", - додав Ткаченко.

Зазначимо, заява Міністра з'явилася після того, як мовчунка Ані Лорак вирішила скористуватися званням народної артистки України, аби виступити у Німеччині та Чехії. Вчинок співачки розкритикували українці. Зокрема, блогер Віталій Гордієнко звернувся до Мінкульту з проханням позбавити зрадницю почесного звання.

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