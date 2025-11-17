Том Круз отримав перший "Оскар" після понад 40 років кар'єри та розчулив промовою: "У цьому сила"

Том Круз отримав "Оскар" / © Associated Press

Легендарний актор Том Круз отримав «Оскар» під час церемонії Governors Awards у Лос-Анджелесі 16 листопада.

Це перша така нагорода у кар’єрі зірки після чотирьох номінацій. Її почесно вручив Алехандро Іньярріту — режисер фільму про Круза, що наразі не має назви та вийде у прокат у жовтні 2026 року. Отримуючи статуетку, Том виголосив чуттєву промову, у якій подякував усім, хто робить кіно можливим, та підкреслив силу кінематографа, який об’єднує людей.

«Кіно переносить мене по всьому світу. Воно допомагає цінувати та поважати відмінності, показує нашу спільну людяність, наскільки ми схожі у багатьох речах. І незалежно від того, звідки ми родом, у темному залі ми разом сміємося, відчуваємо, сподіваємося — і в цьому сила мистецтва. Саме тому це важливо, саме тому це має значення для мене. Робити фільми — це не те, що я роблю, це те, ким я є», — зворушив Круз, пише The Variety.

Том Круз та Алехандро Іньярріту / © Associated Press

Круз також поділився спогадами про перші кроки на зустріч кінематографу. За словами знаменитості, його захоплення цією індустрією почалося ще від раннього дитинства. Відтоді з кіноглядача він і сам перетворився на голлівудську зірку, здобутки якої високо оцінила спільнота.

«Моя любов до кіно почалася від наймолодших років. Я був маленькою дитиною в темному кінотеатрі і пам’ятаю промінь світла, що прорізав зал. Переді мною розкривалися світи, культури, життя та пейзажі, і це пробудило в мені жагу до пригод, знань і розуміння людства. Це розплющило мені очі, розширило уяву і дало бажання пізнавати світ — і я йду за цим світлом досі», — додав артист.

Том Круз / © Associated Press

До слова, за свою близько 45-річну кар’єру Круз чотири рази був номінований на премію «Оскар»: як найкращий актор за фільми «Народжений четвертого липня» та «Джеррі Магуайр», як найкращий актор другого плану у «Магнолії», а також як продюсер фільму «Найкращий стрілець: Маверік». Попри тривалі очікування та численні номінації, Американська кіноакадемія все ж визнала величезний внесок Тома Круза у світове кіно, нагородивши його почесним «Оскаром».

