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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
328
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Том Круз отримає перший "Оскар" за свою майже 45-річну кар'єру: за що саме нагородять актора

Том Круз отримає спеціальну нагороду. Американська кіноакадемія вже пояснила, чому акторові вручать "Оскар". До речі, разом із ним нагороду отримають й інші знаменитості.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Том Круз

Том Круз / © Associated Press

Голлівудський актор Том Круз отримає свою першу статуетку "Оскара".

Знаменитість майже 40 років свого життя присвятив кінокар'єрі. Зірка Голівуду був тричі номінований на "Оскар", однак омріяну статуетку тоді так і не отримав. Проте Американська кіноакадемія все ж таки відмітила досягнення Тома Круза. Акторові вручать його першу статуетку.

Станеться це на Governors Awards 16 листопада. Зокрема, на заході вручають "Оскари", що присуджуються Радою директорів Академії. Том Круз отримає нагороду за значний внесок в кіноіндустрію.

Том Круз / © Associated Press

Том Круз / © Associated Press

"Том Круз своєю неймовірною відданістю кінематографу, підтримкою кінотеатрів і каскадерської спільноти надихає нас усіх. Він став рішучим захисником кінотеатрального досвіду, особливо підтримуючи індустрію в складні часи пандемії COVID-19. Він глибоко відданий своїй професії, виконуючи всі трюки самостійно", - йдеться в повідомленні Кіноакадемії.

Разом із Томом Крузом "Оскар" отримають хореографиня й акторка Деббі Аллен, виконавиця Доллі Партон та художник-постановник Вінн Томас.

Нагадаємо, нещодавно Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Акторові це вдалося завдяки виконанню складного та небезпечного трюку під час знімань фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата".

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Дата публікації
Кількість переглядів
328
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