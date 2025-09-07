ТСН у соціальних мережах

775
2 хв

Том Круз підігрів чутки про роман з молодшою на 26 років зіркою красномовним жестом — ЗМІ

Інсайдери стверджують, що актор вже планує з’їжджатися з моделлю й акторкою.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Том Круз і Ана де Армас

Том Круз і Ана де Армас / © Associated Press

63-річний голлівудський актор Том Круз і молодша за нього на 26 років популярна модель Ана де Армас, схоже, готові зробити серйозний крок у стосунках.

Як пише Radar Online, закохані розглядають варіанти спільного житла й уже придивляються до розкішних маєтків у Великій Британії та США. Джерела повідомляють, що пара серйозно думає про спільне майбутнє, а модель на сьомому небі від щастя.

"Том не любить зволікати. Якщо він щось вирішив — діє одразу. Він просто підкорив Ану своїми вагомими романтичними жестами. Вона в захваті від нього. Знайти спільне житло – це ще один доказ того, що вони мають серйозні наміри. Безумовно мовиться про довгострокову перспективу, і одне з головних рішень — з’їхатися", – каже інсайдер.

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Відомо, що Круз мріє про просторий заміський особняк у Британії, однак Ана не готова остаточно розлучитися зі своїм затишним будинком у Вермонті: "Том хоче місце, яке б дозволило йому виховувати з Аною дітей".

Попри скепсис друзів Ани, які радять їй не поспішати, акторка зізнається близьким, що закохана й переконана у правильності свого вибору: "Вона стверджує, що все йде чудово і вона по-справжньому закохана. Але друзі вважають, що це лише проста стадія закоханості, а реальність прийде з часом".

Том Круз і Ана де Армас — що відомо про голлівудський роман

Роман Тому й Ані приписують ще від початку 2025 року. Так, взимку парочку заскочили за прогулянкою та вечерею в Лондоні. Тоді очевидці переконували, що між зірками панує щось значно більше, аніж просто дружба. Потім зірок стали бачити разом значно частіше. Свого часу Ана говорила, що її з Томом пов'язує всього лише декілька спільних проєктів.

І хоч більше офіційних коментарів про роман не було, прихильники вважають їхні регулярні зустрічі побаченнями. До слова, Ана де Армас у минулому мала роман із голлівудським серцеїдом Беном Аффлеком, а також із віцепрезидентом Tinder Полом Букадакісом. Том Круз, натомість, тричі йшов до вівтаря. Спершу його дружиною стала Мімі Роджерс, а згодом актор одружився з Ніколь Кідман, з якою виховував двох названих дітей — Коннора та Ізабеллу. Після 11 років подружжя розпалося 2001-го. Третій шлюб із Кеті Голмс тривав до 2012 року, і від нього у Круза залишилася донька Сурі.

