61-річний Том Круз після роману з донькою ексдепутата Держдуми РФ познайомився з її дітьми – ЗМІ

Голлівудський актор Том Круз, який нещодавно підтвердив роман із донькою ексдепутата Держдуми РФ – світською левицею Ельсіною Хайровою – зустрівся з її дітьми від ексшлюбу.

Як повідомив інсайдер виданню Page Six, 61-річний Круз вже налагоджує стосунки з дітьми росіянки. Як відомо, 36-річна Ельсіна Хайрова має сина та доньку від ексшлюбу з союзником Путіна, російським олігархом Дмитром Цвєтковим. До слова, подружжя розірвало шлюб 2021 року. А згодом донька ексдепутата Держдуми РФ отримала британське громадянство.

Діти Ельсіни Хайрової. Фото із соцмереж

Зазначимо, сам голлівудський актор також має своїх дітей від колишніх шлюбів. Так, у стосунках з Ніколь Кідман Круз усиновив доньку Ізабеллу та сина Конора. Зі ще однією ексобраницею Кеті Холмс він має 17-річну доньку Сурі, з якою, подейкують, він вже тривалий час уникає жодних контактів.

Нагадаємо, Том Круз і Ельсіна Хайрова часто відвідують світські заходи у Лондоні. Втім, не афішують свої стосунки на публіці. Нещодавно джерела повідомляли, що парочка вже спільно наживає побут в елітних апартаментах росіянки за 10 млн фунтів стерлінгів.

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