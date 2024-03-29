Том Круз припинив роман з росіянкою через її екса-олігарха з РФ – ЗМІ

Після роману голлівудського актора Тома Круза з донькою ексдепутата Держдуми РФ, світською левицею Ельсіною Хайровою, стали відомі причини їхнього розриву.

Так, інсайдер у коментарі виданню "Page Six" зізнався, що на заваді бурхливим стосункам актора з росіянкою став її ексчоловік, російський олігарх Дмитро Цвєтков. Джерело повідомило, що команду Круза постійно обурювало те, як ексобранець Ельсіни щоразу вигадував щось, щоб поставити під загрозу майбутню кар'єру зірки. Зокрема, ще на початку стосунків Цвєтков іронічно попередив його "тримати гаманець широко відкритим". Також екс росіянки неодноразово згадував про її нового коханого під час своїх інтерв'ю, глузливо називав Тома "улюбленим актором" і запевняв, що мав розмову з голлівудським товаришем-продюсером про те, щоб зняти фільм про власне життя, де в головній ролі буде Круз.

Ельсіна Хайрова з колишнім чоловіком Дмитром Цветковим / Фото: Фото з соціальних мереж

"Він (Том Круз – прим. ред.) знімається у фільмах і продовжує це робити, а ексчоловік щоразу верзе нісенітниці, коли про Тома згадують у пресі. Вони (команда актора – прим. ред.) просто не хотіли мати справу з колишнім чоловіком, який кожні кілька тижнів вигадує чергові дурниці", – наголосило джерело.

Том Круз і Ельсіна Хайрова / Фото: instagram.com/elsina_k

Зазначимо, Ельсіна Хайрова з російським олігархом Дмитром Цвєтковим, який займається торгівлею діамантами, пробула у шлюбі 11 років. Спільно вони виховують двох дітей, після знайомства з якими Том Круз офіційно завершив стосунки з коханою-росіянкою.

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