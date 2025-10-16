Том Круз та Ана де Армас / © Associated Press

Голлівудський актор Том Круз розійшовся з молодшою на 26 років кубино-іспанською акторкою та моделлю Аною де Армас.

Принаймні, саме так стверджує інсайдер видання The Sun. Зазначається, що знаменитостям нібито було добре разом, але їхня історія кохання добігла кінця і між ними згасла іскра. Попри розрив, Том Круз та Ана де Армас не тримають зла одне на одного, залишаються чудовими друзями, їм подобається разом проводити час, окрім того, їх також пов'язує робота.

"Вони залишаться добрими друзями, але більше не зустрічаються. Вони просто зрозуміли, що їм краще бути друзями. Між ними згасла іскра, але вони все ще люблять товариство одне одного, і обидва ставляться до цього дуже по-дорослому. Її вже взяли на роль у його наступному фільмі, тож вони продовжать працювати разом", - говорить інсайдер.

Том Круз та Ана де Армас

Зазначимо, стосунки Тома Круза та Ани де Армас не були публічними. Вперше парочку заскочили разом у лютому 2025 року. Після чого вони неодноразово потрапляли в об'єктиви папараці. Інсайдери запевняли, що в їхніх стосунки все неабияк серйозно. Том Круз нібито планував весілля. Ба більше, актор вже навіть знав, як саме це святкуватиме, та підготовив шлюбний контракт. Утім, весілля не сталось.

До речі, нещодавно ексдружина Тома Круза – акторка Ніколь Кідман – оголосила про розлучення з чоловіком. Артистка прожила з ним в шлюбі 19 років.