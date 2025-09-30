Том Круз та Ана де Армас

Голлівудські зірки — актор Том Круз і популярна модель та акторка Ана де Армас — обговорюють ідею весілля, яке стане так само екстремальним, як і трюки в легендарній франшизі “Місія нездійсненна”.

Інсайдери Radar Online розповіли, що пара розглядає варіанти церемонії під водою, зі стрибком з парашутом або навіть з польотом у космос. Хоча офіційно актори ще не заручені, 63-річний Круз уже продумує деталі події. Особливо його приваблює ідея стати першою парою, яка віддасть обітниці поза Землею.

“Їх об’єднує любов до ризику, тому весілля має бути максимально нестандартним”, — зазначає джерело.

Том Круз та Ана де Армас / © Associated Press

Круз і де Армас почали зустрічатися на початку 2025 року і вперше підтвердили роман у липні під час спільної поїздки до Вермонта. Для Тома це може стати четвертим шлюбом після союзів із Мімі Роджерс, Ніколь Кідман та Кеті Голмс.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що акторка Ніколь Кідман розлучається після 19 років шлюбу. За повідомленнями ЗМІ, ініціатором розриву став її чоловік-музикант Кіт Урбан, водночас акторка до останнього намагалася зберегти сім’ю.