Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса — екстремальне відео підкорило світ

Том Круз / © Associated Press

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Зірка Голлівуду Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса за екстремальний трюк на зніманнях фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата".

62-річний актор довів, що в його лексиконі не існує слова "неможливо". Без жодних спецефектів і дублерів на зніманнях він виконав небезпечну сцену. Зокрема, Круз здійснив 16 стрибків з гелікоптера. Найнебезпечнішим став його маневр в повітрі – зірка мав відрізати тканину, яка палала, основного парашута і встигнути розкрити запасний, щоб успішно приземлитися.

Як повідомляє CNN, сцена, яка принесла Крузу новий титул, знімалася в національному парку "Драконові гори" у Південно-Африканській Республіці.

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"Том не просто грає героїв бойовиків — він сам і є героєм бойовиків! Його успіх — це результат неймовірної відданості, прагнення до правдивості та готовності розширювати межі можливого для актора", — сказав редактор Книги рекордів Гіннеса Крейґ Ґлендей.

До слова, підготовка до трюку тривала кілька тижнів. Знімальна група зізнається, що працювала в умовах підвищеної складності, адже будь-яка помилка могла стати фатальною. Але Круз наполягав на реальності сцени й відмовився від дублерів, щоб досягти максимальної напруги в кадрі.

Зазначимо, фільм "Місія неможлива: Фінальна розплата" є продовженням попередньої частини — "Розплата. Частина перша", яка вийшла на екрани 2023 року. Новий фільм завершить історію Ітана Ганта — культового персонажа, який завжди рятував світ, ризикуючи всім.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов похизувався приголомшливими досягненнями 15-річного сина — гонщика в автоспорті.

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