ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
587
Час на прочитання
2 хв

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса — екстремальне відео підкорило світ

Актор шокував новим трюком зі знімань фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата" — саме він приніс йому визнання Книги рекордів Гіннеса.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Том Круз

Том Круз / © Associated Press

Зірка Голлівуду Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса за екстремальний трюк на зніманнях фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата".

62-річний актор довів, що в його лексиконі не існує слова "неможливо". Без жодних спецефектів і дублерів на зніманнях він виконав небезпечну сцену. Зокрема, Круз здійснив 16 стрибків з гелікоптера. Найнебезпечнішим став його маневр в повітрі – зірка мав відрізати тканину, яка палала, основного парашута і встигнути розкрити запасний, щоб успішно приземлитися.

Як повідомляє CNN, сцена, яка принесла Крузу новий титул, знімалася в національному парку "Драконові гори" у Південно-Африканській Республіці.

"Том не просто грає героїв бойовиків — він сам і є героєм бойовиків! Його успіх — це результат неймовірної відданості, прагнення до правдивості та готовності розширювати межі можливого для актора", — сказав редактор Книги рекордів Гіннеса Крейґ Ґлендей.

До слова, підготовка до трюку тривала кілька тижнів. Знімальна група зізнається, що працювала в умовах підвищеної складності, адже будь-яка помилка могла стати фатальною. Але Круз наполягав на реальності сцени й відмовився від дублерів, щоб досягти максимальної напруги в кадрі.

Зазначимо, фільм "Місія неможлива: Фінальна розплата" є продовженням попередньої частини — "Розплата. Частина перша", яка вийшла на екрани 2023 року. Новий фільм завершить історію Ітана Ганта — культового персонажа, який завжди рятував світ, ризикуючи всім.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов похизувався приголомшливими досягненнями 15-річного сина — гонщика в автоспорті.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
587
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie