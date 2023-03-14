Том Круз відмовився приходити на церемонію "Оскар", щоб не зустрітися з ексдружиною Ніколь Кідман

Голлівудський актор Том Круз цього року вирішив бойкотувати церемонію нагородження "Оскар".

І справа, як виявилося, зовсім не у Кіноакадемії, а в тому, що на заході була присутня колишня дружина зірки, акторка Ніколь Кідман.

Не зважаючи на те, що фільм з Крузом у головній ролі "Топ Ґан: Маверік" був номінований у шести номінаціях, актор вирішив уникати зустрічей з екскоханою. Про це розповів інсайдер виданню Daily Mail.

"Тома не було там, тому що там була вона, і він не хотів зіткнення", - поділився інсайдер.

Фото: Associated Press

Зазначимо, що Том Круз та Ніколь Кідман були у шлюбі 11 років. Актор навіть взяв опіку над двома дітьми дружини від попереднього шлюбу. За словами інсайдерів, справжньою причиною розставання стало те, що Ніколь відмовилася ходити з чоловіком до Церкви Саєнтології, послідовником якої є Круз. До того ж, під час шлюбу з Кідман актор закрутив роман з колегом Пенелопою Крус на знімальному майданчику фільму "Ванільне небо".

Фото: Associated Press

Зазначимо, що фільм "Топ Ґан: Маверік" все ж отримав нагороду за "Найкращий звук". Раніше сайт ТСН.ua розповів, хто ще став володарем премії "Оскар-2023".

Читайте також: