Том Круз відмовився від престижної нагороди, яку йому мав особисто вручити Трамп

Том Круз і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Голлівудський актор Том Круз відмовився від престижної нагороди США - премії Кеннеді-центру, яку вручають діячам культури, що зробили вагомий внесок в її розвиток.

Так, нещодавно президент Штатів оголосив п'ятьох лауреатів. Як виявилося, до цього списку мав потрапити й Том Круз. Утім, актор неочікувано відмовився від такої честі. Зірка Голлівуду пояснив це тим, що не зможе потрапити на урочистий гала-вечір, який має відбутися 7 грудня у Вашингтоні. Причина – конфлікт графіків. Цю новину підтвердили виданню The Washington Post декілька колишніх та нинішніх працівників Кеннеді-центру. Тим часом представники Круза від коментарів відмовилися.

Том Круз / © Associated Press

Врешті, нагороду отримають актор Сильвестр Сталлоне, артист Майкл Кроуфорд, рок-гурт Kiss, кантрі-музикант Джордж Стрейт та співачка Глорія Гейнор. Премію їм особисто вручатиме Дональд Трамп, який і буде ведучим церемонії.

Реклама

Зазначимо, Том Круз не робив публічних коментарів щодо політики президента Трампа. Коли в актора намагалися випитати щось, то він уникав відповідей.

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбувся саміт президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна. Українські зірки жорстко відреагували на "теплий прийом" воєнного злочинця в США.