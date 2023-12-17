Голлівудський актор Том Круз, який, подейкують, захопився донькою російського ексдепутата Держдуми та ексдружиною російського олігарха Ельсіною Хайровою, робить для неї широкі жести.

Так от, днями 61-річна зірка стрічки "Місія неможлива" для побачення з 36-річною росіянкою винайняв цілий поверх елітного азійсько-італійського ресторану у районі Мейфер "Novikov" у Лондоні.

Як розповіло джерело виданню The Sun, пара поласувала лобстерами, морепродуктами та суші. Загалом Том Круз, статки якого становлять більше ніж 600 мільйонів доларів, заплатив за обід у ресторані 634 долари.

Дівчина-росіянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

"Том здавався дуже закоханим і ловив кожне слово, яке говорила Ельсіна. Фізично вони здавалися дуже близькими. До них приєднався його охоронець, який втрутився, коли один із співробітників попросив сфотографуватися", - розповів інсайдер.

Дівчина-росіянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

Він додав, що Ельсіна була одягнена у блискучу сукню і чорну шубу.

Перш ніж залишити ресторан, Том Круз віддячив персоналу у вигляді чайових у 126 доларів.

Джерело зазначило, що азіатсько-італійський ресторан "Novikov", який належить росіянам, – одне з улюблених місць Тома в британській столиці. Його власник Аркадій Новіков вважається близьким другом Володимира Путіна та володіє двома ресторанами, відміченими зірками Michelin, у Росії.

Дівчина-росіянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

Дівчина-росіянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

Нагадаємо, вперше про роман Тома Круза та доньки ексдепутата Держдуми РФ та колишньої дружини російського олігарха, світської левиці Ельсіни Хайрової заговорили тиждень тому. Їх помітили на одній із вечірок у Лондоні, яку вони залишили разом.

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