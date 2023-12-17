Том Круз винайняв цілий поверх ресторану для побачення з росіянкою

Зірка вирішив підкорювати нову обраницю широкими жестами.
Голлівудський актор Том Круз, який, подейкують, захопився донькою російського ексдепутата Держдуми та ексдружиною російського олігарха Ельсіною Хайровою, робить для неї широкі жести.
Так от, днями 61-річна зірка стрічки "Місія неможлива" для побачення з 36-річною росіянкою винайняв цілий поверх елітного азійсько-італійського ресторану у районі Мейфер "Novikov" у Лондоні.
Як розповіло джерело виданню The Sun, пара поласувала лобстерами, морепродуктами та суші. Загалом Том Круз, статки якого становлять більше ніж 600 мільйонів доларів, заплатив за обід у ресторані 634 долари.
"Том здавався дуже закоханим і ловив кожне слово, яке говорила Ельсіна. Фізично вони здавалися дуже близькими. До них приєднався його охоронець, який втрутився, коли один із співробітників попросив сфотографуватися", - розповів інсайдер.
Він додав, що Ельсіна була одягнена у блискучу сукню і чорну шубу.
Перш ніж залишити ресторан, Том Круз віддячив персоналу у вигляді чайових у 126 доларів.
Джерело зазначило, що азіатсько-італійський ресторан "Novikov", який належить росіянам, – одне з улюблених місць Тома в британській столиці. Його власник Аркадій Новіков вважається близьким другом Володимира Путіна та володіє двома ресторанами, відміченими зірками Michelin, у Росії.
Нагадаємо, вперше про роман Тома Круза та доньки ексдепутата Держдуми РФ та колишньої дружини російського олігарха, світської левиці Ельсіни Хайрової заговорили тиждень тому. Їх помітили на одній із вечірок у Лондоні, яку вони залишили разом.
Читайте також: