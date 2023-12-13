Том Круз закрутив роман із донькою ексдепутата Держдуми РФ та ексдружиною російського олігарха

Пара вже навіть разом відвідала вечірку в Лондоні, де було чимало російськомовних гостей.

Голлівудський актор Том Круз закрутив роман з донькою ексдепутата Держдуми РФ та колишньою дружиною російського олігарха – світською левицею Ельсіною Хайровою.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Пару разом помітили на одній із вечірок у Лондоні. 61-річний Круз прибув на світський захід разом із 36-річною Ельсіною, а пізніше вони удвох і покинули подію.

Як повідомив виданню інсайдер, голлівудський актор нібито був постійно поруч зі своєю супутницею та просто шаленів від неї.

"Вони були нерозлучні, явно пара. Здавалося, він шаленів від неї. Він провів більшу частину ночі, танцюючи з Хайровою", - розповів інсайдер.

Ельсіна Хайрова / Фото: Фото з соціальних мереж

На вечірці публіка в основному була російськомовною. Як повідомляється, до Тома Круза підходило чимало гостей із проханням зробити фото. Тим часом сам артист ввічливо відмовляв. Діджею вечірки навіть нібито довелося російською мовою оголосити, що актор не має бажання фотографуватися.

До речі, на світському заході засвітила й українка – "Міс Україна-2006" Олена Авраменко, з якою Хайрова навіть сфотографувалася.

Ельсіна Хайрова та Олена Авраменко / Фото: Фото з соціальних мереж

Зазначимо, Ельсіна Хайрова – донька ексдепутата Держдуми РФ Ріната Хайрова, який від 2011 до 2019 року виконував свої обов'язки. Також світська левиця відома тим, що була заміжня з російським олігархом Дмитром Цвєтковим, що займається торгівлею діамантів. Пара зі скандалом розлучилася, а Хайрову звинуватили у приховуванні активів від чоловіка. Також відомо, що світська левиця має британське громадянство.

Ельсіна Хайрова з колишнім чоловіком / Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, нещодавно американського режисера Шопа Пенна запідозрили у новому романі. Подейкують, що знаменитість розійшовся з українською акторкою Ольгою Коротяєвою та перебуває у стосунках з іншою жінкою.

Читайте також: