Том Круз / © Associated Press

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Голлівудський актор Том Круз заспівав хвалебні оди Росії та повихвалявся вмінням говорити російською мовою.

Артист перестрівся з росіянкою, яка заскочила його в Сеулі. Том Круз не став відмовляти в розмові. Ба більше, коли актор почув, що жінка з Росії, то видав, що «це круто» та активно почав продовжувати з нею бесіду.

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Зокрема, зірка Голлівуду поностальгував за своїми подорожами до РФ. Він згадав, як приземлявся в Сибіру для дозаправлення приватного літака, а також як приїздив до Москви. Том Круз видав, що в Росії йому неабияк сподобалось.

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«Це круто! Я був один із перших, хто приземлився в Сибіру на заправку в 90-х. Я приземлився там, бо я хотів побачити Сибір. А ще я був у Москві, 1987 року був мій перший візит. Мені дуже сподобалось. Ще я був у 2000-х перед відкриттям "Большого театру"», — видав Том Круз.

Дата публікації 17:03, 07.10.26 Кількість переглядів 68 Том Круз зустрівся з росіянкою і видав своє справжнє ставлення до РФ

Наостанок актор ще й повихвалявся своїм вмінням говорити російською мовою. Артист продемонстрував росіянці, що декілька російських слів він знає.

Зазначимо, чимало зірок Голлівуду після початку повномасштабної війни в Україні засудили ворожі дії РФ та злочини росіян. Окрім того, знаменитості бойкотують все російське. Однак Тома Круза це не стосується. Він не робив публічних заяв про війну, яку в Україні розв’язала Росія.

Нагадаємо, нещодавно Франція спантеличила вибором фільму, який везе на «Оскар-2027». Картина розповідає про так звану «еСвЕо» і створена російським режисером, який звертався до диктатора путіна.

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