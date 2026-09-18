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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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229
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Томусяк ніжно привітав вагітну Тишкевич з 32-річчям: пара похизувалась особливим святкуванням в Одесі

До речі, у родині подружжя взагалі ще й подвійне свято.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Українська акторка Катерина Тишкевич 18 вересня святкує день народження. Знаменитості виповнюється вже 32 роки.

Один із перших артистку привітав її чоловік, актор Валентин Томусяк. Він опублікував фото вагітної дружини в Instagram, на якому щаслива Катерина Тишкевич усміхається та тримається за помітно округлий животик. Також актор розчулив зворушливим словами, які адресував коханій.

«З днем народження, моя зірка, мій всесвіт. Люблю тебе безмежно!» — звернувся до дружини актор.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Катерина Тишкевич / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

До речі, 18 вересня у родині подружжя взагалі-то подвійне свято. Річ у тім, що мама Катерини Тишкевич теж іменинниця. Тож, пара вирішила цьогоріч організувати особливе святкування. Вони приїхали до рідної Одеси акторки, аби провести час із близькими за святковим столом.

«Ми вирішили психанути та закатати таки скромну гуляночку на двох іменинниць із родичами в Одесі. Чисто в себе на райончику», — ділиться артистка.

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

В Одесі Катерина Тишкевич теж отримує привітання. Особливо акторку потішила мама. Як зізнається знаменитість, це було так чуттєво, що вона знову відчула себе маленькою дівчинкою.

«Дякую мамо, що знову почуваюся маленькою дівчинкою і за найсмачнішу полуницю на сніданок у кінці вересня», — звернулась до мами артистка.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, зараз Катерина Тишкевич чекає на народження малюка. Нещодавно артистка відверто розповіла про сварки з чоловіком під час вагітності.

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