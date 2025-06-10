Тоня Матвієнко неочікувано стала брюнеткою з коротким волоссям і здивувала перевтіленням

Тоня Матвієнко / © пресслужба Тоні Матвієнко

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Українська співачка Тоня Матвієнко здивувала кардинальним перевтіленням.

Артистка наважилася на зміни в зовнішньому вигляді. Образ для виконавиці підібрав зірковий візажист Єгор Андрюшин. Він показав, як минав процес перевтілення Тоні Матвієнко. Спочатку артистка постала перед об'єктивом фотокамери без жодної краплі декоративної косметики та демонструвала своє довге біляве волосся.

Тоня Матвієнко та Єгор Андрюшин / © instagram.com/tonya_matvienko

Далі Єгор Андрюшин почав чаклувати. Він зробив співачці ефектний макіяж з акцентом на її зелені очі. Ба більше, візажист змінив Тоні Матвієнко й зачіску. Артистка неочікувано показалася з коротким темним волоссям та з чубчиком. Щоправда, це лише перука. Виконавиця й надалі залишається білявкою.

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"Як вам перевтілення?" – поцікавився Єгор Андрюшин.

Тоня Матвієнко та Єгор Андрюшин / © instagram.com/tonya_matvienko

На зміни в зовнішньому вигляді Тоні Матвієнко відреагувала акторка Ольга Сумська. Знаменитість зазначила, що співачка має просто фантастичний вигляд: "Яке перевтілення! Фантастична!".

Нагадаємо, нещодавно чоловік Тоні Матвієнко, співак Арсен Мірзоян, кардинально змінив образ. Артист зістриг волосся та показався без довгих кучерів.