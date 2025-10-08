Тоня Матвієнко показала маму в молодості і розчулила зверненням до неї в роковини її смерті

Тоня Матвієнко та покійна Ніна Матвієнко / © jetsetter.ua

Рівно два роки тому, 8 жовтня, не стало легендарної української співачки Ніни Матвієнко.

Донька виконавиці – Тоня Матвієнко – в роковини смерті мами вшанувала її пам'ять. Артистка опублікувала у своєму Instagram архівне чорно-біле фото Ніни Митрофанівни, на якому вона зображена ще зовсім молодою. Також співачка розчулила зверненням до покійної мами.

Тоня пригадала композицію Ніни Митрофанівни – "Пісня про матір". Як поділилась співачка, раніше цей трек їй просто подобався, а нині він асоціюється з мамою. Виконавиця зворушливо зазначила, що хоч мами вже й немає, але вона завжди поруч в нотах, мелодіях та музиці.

Ніна Матвієнко в молодості / © instagram.com/tonya_matvienko

"Колись ця пісня просто подобалась мені. А тепер я чую в ній усе, що не можна сказати словами. Уже два роки, як вона про вас. Два роки без вас — і все одно з вами в кожній ноті", - поділилась артистка.

Зазначимо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року у віці 75 років. Причиною смерті артистки став рак, який у неї діагностували в серпні 2023-го. Поховали співачку на Звіринецькому кладовищі в Києві.

