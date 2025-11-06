Тоня Матвієнко показала рідкісне фото дорослої доньки-красуні і розчулила зверненням до неї

Тоня Матвієнко з донькою Уляною / © instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко повідомила про важливе свято в її родині.

У старшої доньки виконавиці 6 листопада день народження. Цьогоріч Уляні виповнюється вже 27 років. Звичайно ж, артистка публічно привітала доньку зі святом. Тоня Матвієнко показала рідкісне фото Уляни. На знімку дівчина позувала на тлі річки і замислено дивилась вдалечінь.

Також Тоня Матвієнко розчулила зверненням до доньки-красуні. Співачка подякувала їй, що саме вона є її мамою. Виконавиця наголосила, що Уляна багато чого для неї значить і своєю появою змінила життя на краще.

"Сьогодні (6 листопада – прим. ред.) твої 27 – і я дякую Богу за кожен день, відколи ти прийшла у цей світ. Дякую за твоє світло, за твоє серце, за те, що ти – моя. Люблю тебе до безмежжя, до тремтіння, до сліз. Ти – моє все", - звернулась до доньки співачка.

Старша донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Зазначимо, Тоня Матвієнко народила доньку Уляну від першого шлюбу. Наразі артистка заміжня за музикантом Арсеном Мірзояном. У подружжя є спільна донька Ніна, якій цьогоріч виповнилося 9 років.

